„Es ist sehr traurig“: Ariana Grande äußert sich zur Trennung von Verlobtem

New York – Seit am Wochenende bekannt wurde, dass Ariana Grande und Pete Davidson ihre Verlobung gelöst haben, hofften einige letzte Romantiker noch, es könnte sich um ein Gerücht handeln. Nun aber hat sich die 25-Jährige erstmals selbst geäußert und die Trennung indirekt bestätigt.

In einer inzwischen wieder gelöschten Instagram-Story, die sie kurz nach ihrem Auftritt bei der NBC-TV-Aufzeichnung „A Very Wicked Halloween“ postete, gab die Sängerin bekannt, sich eine Social-Media-Auszeit nehmen zu wollen. Grund dafür seien die vielen Schlagzeilen, die sie so versuche, zu umgehen. Schließlich fügt sie noch hinzu: „Es ist sehr traurig, und wir geben uns sehr viel Mühe, weiterzumachen.“

Pflaster fürs Tattoo

Dass sich dieses „Weitermachen“ auf die Verlobung bezieht, ist wohl eher unwahrscheinlich. Denn aufmerksamen Beobachtern fiel bei ihrer Performance des Songs „The Wizard And I“ nicht nur auf, dass sie ihren Verlobungsring nicht mehr trug, auch hatte sie das Pete-Namenstattoo am linken Ringfinger mit einem Pflaster abgeklebt.

Es sind gerade schwere Zeiten für Ariana. Anfang September starb ihr Ex-Freund, der Rapper Mac Miller, an einer Überdosis. Davidson und Ariana waren kurz nach ihrer Trennung von Miller im Mai zusammengekommen, dann ging alles ganz schnell.

Insider glauben, der Tod Mac Millers habe die 25-Jährige so erschüttert, dass dies auch ihre Beziehung zum ein Jahr jüngeren Davidson negativ beeinflusst und schließlich zur Trennung geführt habe. Außerdem gab sie im Mai bekannt, seit dem Anschlag auf ihr Konzert in Manchester 2017 an posttraumatischen Belastungsstörungen zu leiden. (TT.com)