Niederländischer König verglich Queen Elizabeth II. mit Bond-Girl

London – Der niederländische König Willem-Alexander hat die 92-jährige Queen Elizabeth II. als „furchtlosestes Bond-Girl aller Zeiten“ gepriesen. Sie habe in den letzten Jahrzehnten erlebt, wie sich ihr „Land, Europa und die ganze Welt enorm verändert hat“, sagte der 51-Jährige beim Staatsbankett im Buckingham-Palast in London.

Der Monarch spielte damit auf eine Szene während der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2012 in London an: Damals war im Stadion ein Film gezeigt worden, in dem James-Bond-Darsteller Daniel Craig im Buckingham-Palast die echte Königin mit einem Hubschrauber abholen wollte. Doubles der beiden sprangen dann mit Fallschirmen während der Feier über dem Stadion ab.

Willem-Alexander und seine Frau Maxima (47) beendeten am Mittwoch ihren Staatsbesuch. Ihre zweitägige Reise stand ganz im Zeichen des Brexits. Großbritannien wird in weniger als einem halben Jahr die Europäische Union verlassen. Während des Staatsbanketts am Dienstagabend äußerte sich die Queen das erste Mal öffentlich zum EU-Austritt und sprach von einer „neuen Partnerschaft mit Europa“. (APA/dpa)