Erste Offizierin bei der Berufsfeuerwehr

Innsbruck – Ihre ersten beiden Einsätze hat Maria Nuener als Offizierin bei der Innsbrucker Berufsfeuerwehr bereits hinter sich gebracht – darunter der Brand in der Höttinger Gasse vor wenigen Tagen. Gestern wurde die 35-Jährige gemeinsam mit Marco Eller auch offiziell vorgestellt. Zwei neue Offiziere bei der Berufsfeuerwehr also. Oder wie es gestern sowohl der politisch Zuständige, Vize-BM Franz Gruber, als auch Branddirektor Helmut Hager formulierte: „Ein Tag der Freude.“

Nuener und Eller hatten die Prüfungen mit „sehr guten Ergebnissen“ absolviert, wie Hager erklärte. Man sei froh, hier „engagierte und motivierte“ Führungskräfte begrüßen zu können. Zwei Jahre lang hatten sich die beiden neuen Einsatzleiter einer umfangreichen Ausbildung gestellt. Dass diese im Fall der ersten Offizierin in Innsbruck (sie ist die zweite überhaupt in Österreich) nicht ganz friktionsfrei über die Bühne gegangen sein soll, wischte Nuener gestern weg. „Ich wurde überall mit offenen Armen empfangen. Sowohl in Linz bei der Ausbildung als auch in Innsbruck. Ich bin froh, dass ich auf die Erfahrung der Kollegen zurückgreifen kann.“ Und ­Nuener sagte auch: „Wenn die Leistung passt, dann war das Frauenthema auch nie eines.“

Nuener arbeitete nach dem Studium der Biomedizinischen Analytik in diesem Bereich und entschied sich 2016 für die Bewerbung zur Bereitschaftsoffizierin. Sie ist die zweite Frau bei der Innsbrucker Berufsfeuerwehr insgesamt und trat aber schon 1998 der Freiwilligen Feuerwehr Wilten bei.

Neo-Kollege Marco Eller ist 29 Jahre alt und gelernter Betriebsleiter für Seilbahnanlagen. Offiziere der Feuerwehr werden in ihrer Ausbildung auch auf ihre Stressresistenz geprüft. Mit den beiden Neuzugängen gibt es insgesamt acht Einsatzleiter bei der Berufsfeuerwehr. Die Anforderungen, um überhaupt den Job ausführen zu dürfen, sind durchaus hoch. So sind neben der Affinität für die Feuerwehr ein handwerklicher Beruf und die medizinische Eignung notwendig. (mw)