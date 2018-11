„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Jens Büchner ist tot

Palma – Die Auswanderer-Show „Goodbye Deutschland“ machte Jens Büchner zur Kultfigur im deutschen Reality-Fernsehen. Am Samstag ist „Malle Jens“ im Alter von 49 Jahren gestorben. Erst vor kurzem war bekannt geworden, dass der gebürtige Sachse unter ernsthaften gesundheitlichen Problemen litt. Der 49-Jährige hatte zuletzt stark an Gewicht verloren. Seine Ehefrau Daniela Büchner hatte den Zustand vor wenigen Tagen noch als „kritisch“ beschrieben, Büchners Ex-Freundin Jenny Matthias deutete in einem Facebook-Posting an, dass der 49-Jährige im Sterben liege.

Am Samstagabend bestätigte die Agentur des Schlagersängers, dass Büchner verstorben ist: „Mit großem Bestürzen teilen wir mit, dass Jens Büchner nach kurzem, aber schwerem Kampf am Samstagabend friedlich eingeschlafen ist.“

Büchner hinterlässt fünf Kinder. Erst 2016 war er Vater von Zwillingen geworden. Seit 2014 war der Auswanderer auch als Schlagersänger aktiv, es folgten Teilnahmen u.a. 2017 im „Dschungelcamp“ und heuer im „Sommerhaus der Stars“. (TT.com)