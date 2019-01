Sarah Jessica Parker kündigt Comeback als Carrie Bradshaw an

New York — Dürfen „Sex and the City"-Fans sich Hoffnung auf eine Fortsetzung der Kultserie machen? Schauspielerin Sarah Jessica Parker (53) machte am Sonntag via Instagram neugierig, mit einem kurzen Clip kündigte sie die Rückkehr ihrer Hauptrolle Carrie Bradshaw an.

Um einen weiteren Film oder gar eine Fortsetzung der Serie dürfte es sich dabei jedoch nicht handeln. In Zusammenarbeit mit einer „großartigen Marke" werde Carrie „eine kurze Rückkehr" feiern, schrieb Parker zu dem kurzen Video. Darin stolziert sie mit Highheels, Tüllrock und goldenem Oberteil durch New York, im Hintergrund ertönt die Titelmelodie der Serie.

Am Ende erscheint der Schriftzug #PourItForward, es dürfte demnach um eine Charity-Aktion gehen. Die beliebte TV-Serie um vier New Yorker Frauen und ihre Erlebnisse lief von 1998 bis 2004. Insgesamt gibt es sechs Staffeln mit 94 Episoden sowie die beiden Kinofilme „Sex and the City - Der Film" (2008) und „Sex and the City 2" (2010). (TT.com)