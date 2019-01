Kraftsportler Müllner will Schanze am Venet für Weltrekord hochheben

Von Matthias Reichle

Landeck, Zams – Er hat ein Herkules-Transportflugzeug gezogen, einen Hubschrauber gestemmt, ein Bungee-Seil gehalten, mit dem zwei junge Frauen in die Tiefe gesprungen sind, und 21 volle Bierfässer gehoben. Der Salzburger Franz Müllner hat bisher 32 Weltrekorde geschafft. In Kürze soll ein weiterer dazukommen. Und er will ihn am 17. Februar am Venet aufstellen.

Es ist kein einfaches Projekt, das sich der Kraftsportler, der sich „Austrian Rock“ – „Öster­reichischer Fels“ – nennt, dafür vorgenommen hat. Müllne­r will dort als „menschliche Sprungschanze fungieren“. Er nennt es „Hardcore Bankdrücken“: „Am Boden liegend werde ich versuchen, eine Skischanze zu stemmen. Über 100 Kinder sollten dabei mit Anlauf über die Schanze springen, die ich jedes Mal erneut hochstemme“, beschreibt er das Vorhaben, für das es fast übermenschliche Kräfte braucht. „Das ist schon eine extreme Herausforderung.“ Probiert hat so etwas laut Müllner noch niemand.

Allein die Schanze wiegt zwischen 80 und 100 Kilo. Mit Kindern wird er somit ein Gesamtgewicht weit über zehn Tonnen stemmen. „Die Schwierigkeit besteht darin, dass man die benötigten Kräfte beim Absprung nicht einschätzen kann.“ Eine Agentur wird den Versuch überwachen. „Um den Weltrekord zu schaffen, will er die Marke von 100 Kindern brechen“, weiß Venetbahn-Vorstand Werner Millinger.

Das Besondere ist, dass all­e Fünf- bis Zehnjährigen, die Lust haben, daran teilnehmen können. Das Skigebiet bereitet insgesamt 200 Startnummern vor. Die Schnellsten, die am Tag des Versuchs zwischen 9.30 und 11 Uhr an der Talstation sind, bekommen für sich und eine Begleitperson jeweils eine Skikarte und die Möglichkeit, am Rekordversuch mitzuwirken, so Millinger.

Müllner wird bereits zwei Tage vorher anreisen, um sich zu akklimatisieren. Der erste Durchgang am 17. Februar, quasi die Generalprobe, startet um 11 Uhr. Den richtigen Weltrekord will Müllner dann um 12.30 Uhr aufstellen. Außerdem gibt es eine Kraftshow und eine Autogrammstunde mit dem Salzburger Kraftlackel.

„Wir haben die Veranstaltung extra auf einen Sonntag in den Semesterferien gelegt, damit möglichst viele Zeit haben“, so Millinger.