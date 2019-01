Polizei soll Chris Browns Opfer nicht glauben, Kritik an Justin Bieber

New York – Anfang der Woche wird US-Sänger und Rihanna-Ex Chris Brown (29) in Paris festgenommen. Er soll eine 25-Jährige vergewaltigt haben. Doch schon wenig später wird er auch schon wieder aus der Haft entlassen.

Der 29-Jährige selbst bestreitet die Vorwürfe, zeigt sich aktuell gut gelaunt bei Instagram. Jetzt meldet das US-Promiportal „TMZ“ unter Berufung auf eine Quelle, die unmittelbar mit dem Fall zu tun haben soll, dass die Pariser Polizei die Geschichte des mutmaßlichen Opfers inzwischen anzweifelt.

Zweifelhaftes Verhalten des Opfers

Der Übergriff soll der Aussage der 25-Jährigen nach in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar im Ankleidezimmer einer Hotelsuite passiert sein und 25 bis 30 Minuten gedauert haben. Anschließend sei sie in einen anderen Raum geflohen und dort noch einmal von einem Freund Browns vergewaltigt worden, sagte die Frau aus. Dass sie zu keinem Zeitpunkt versuchte, den vermeintlichen Tatort zu verlassen oder Hilfe zu rufen, machte die Ermittler stutzig.

Aus diesem Grund sei Brown bereits am Dienstag wieder auf freien Fuß gesetzt worden und habe zudem seinen Pass ausgehändigt bekommen. Die Quelle berichtet, die Beamten hätten sich bei ihm sogar für die Umstände entschuldigt. Bis heute hat Brown Paris nicht verlassen, er wohnt nach wie vor im selben Hotel und scheint keinerlei Angst vor einer erneuten Verhaftung zu haben, obwohl die Ermittlungen fortgesetzt werden.

Immer wieder Probleme mit dem Gesetz

Chris Brown gerät allerdings immer wieder mal mit dem Gesetz in Konflikt. Im Juli 2018 wurde er nach einem Auftritt verhaftet, weil er im Jahr zuvor einen Fotografen geschlagen haben soll. Zwei Monate zuvor hatte ihn eine Frau beschuldigt, sie in seinem Haus in Los Angeles festgehalten zu haben, während ein Freund Browns sie vergewaltigte.

2016 wurde der Sänger wegen eines Angriffs mit einer Schusswaffe verhaftet. Schon 2009 war er gegenüber seiner damaligen Freundin Rihanna nachweislich handgreiflich geworden.

„GOAT“: Kritik an Justin Bieber

Popstar Justin Bieber (24) und Chris Brown sind schon lang befreundet, aber nun ist Bieber seine Nähe zu dem Musikerkollegen zum Verhängnis geworden. Den Vergewaltigungsvorwürfen zum Trotz scheint Bieber trotzdem zu ihm zu halten. „Niemand reicht an dich heran“, kommentierte Bieber zu einem Instagram-Video Browns.

In dem Kommentar bezeichnete Bieber ihn als „GOAT“, eine Abkürzung für „Greatest Of All Time“ (der Größte aller Zeiten). Angesichts der Vergewaltigungsvorwürfe hätte Bieber lieber schweigen sollen, kommentierten Fans in sozialen Medien. „Abscheulich“, schrieb ein Nutzer auf Twitter. Andere verglichen Biebers Haltung mit der Kendrick Lamars und Lady Gagas, die trotz Missbrauchsvorwürfen mit Sänger R. Kelly zusammengearbeitet oder zu ihm gehalten hatten. (dpa)