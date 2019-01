Spekulation um Tod von Peter Alexanders Sohn

Belek, Aldrans – Am 13. Jänner wurde Michael Neumayer, Sohn von Schauspieler und Schlager-Legende Peter Alexander, tot in seiner Villa im türkischen Belek aufgefunden – die TT berichtete. Die Umstände des Leichenfunds erschienen den türkischen Behörden derartig mysteriös, dass Fremdverschulden nicht auszuschließen und eine Obduktion in Auftrag gegeben worden war.

Was wohl die wenigsten Tiroler wussten: Michael Neumayer lebte über Jahre in Aldrans und war bis zuletzt in Innsbruck gesehen worden. Neumayers Trauung fand in Sistrans statt. Der ungeklärte Tod von Peter Alexanders Sohn beschäftigt die Innsbrucker Staatsanwaltschaft trotz Wohnsitzes in Tirol indes noch nicht. So bestätigte Staatsanwalt Thomas Willam auf Anfrage der TT, dass dazu noch keine allfälligen Rechtshilfeersuchen aus der Türkei an die Anklagebehörde herangetragen worden seien. Willam: „Sollte ein Verbrechen vorliegen, liegt der Tatort ja zu allererst in der Türkei.“ (fell, pn)