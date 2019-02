Betrunkene Pussy-Riot-Mitglieder in Barcelona aus Flugzeug geworfen

Barcelona – Zwei Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot sind in Barcelona wegen Trunkenheit aus einem Flugzeug geworfen worden. Maria Alechina und Kyril Mascheka waren an Bord eines Flugzeugs auf dem Weg nach Mailand, waren aber so betrunken, dass der Pilot die Polizei rief, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. „Die Beamten baten sie, das Flugzeug zu verlassen, was sie ohne Probleme taten.“

Die Gruppe ist bekannt für ihre offene Kritik an Russlands Staatschef Wladimir Putin. Pussy Riot war auf einer Spanien-Tournee und sollte am Mittwochabend in Mailand auftreten. Alechina war im August 2012 in Russland zu zwei Jahren Lagerhaft wegen „Rowdytums“ und „Aufwiegelung zu religiösem Hass“ verurteilt worden, weil sie in einer Kirche in Moskau ein Putin-kritisches Lied gesungen hatte. (APA/AFP)