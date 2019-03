Der Herr der Riesenseerose

Von Markus Stegmayr

Innsbruck – Kein Zweifel, schon in der Schulzeit wollte Helmut Wahler Gärtner werden. Er sei auch immer schon, so erzählte es ihm seine Mutter, beim Spazierengehen mit einem „Büschel“ in der Hand unterwegs gewesen. Die Liebe zu Pflanzen reicht weit zurück. Mit13 fragte er dann seinen Vater – schließlich war sein Zimmer damals voll –, ob er ihm ein Glashaus bauen könne. Der Vater entsprach dem Wunsch des Sohnes, ein zweites Glashaus folgte wenige Jahre später. Im ersten Haus befanden sich vornehmlich Kakteen und Sukkulenten. Im zweiten Zimmer- und tropische Pflanzen.

Seit 1983 arbeitet der 53-Jährige mittlerweile im Palmenhaus der Bundesgärten in Innsbruck. Er hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Als er durch sein Reich, das Palmenhaus, führt, wirkt er glücklich und ganz und gar nicht von den Pflanzen, die ihn nun schon seit so langer Zeit umgeben, gelangweilt. „Ich habe meine ganze Berufslaufbahn dem Palmenhaus gewidmet“, sagt Wahler und sieht dabei zufrieden aus. Bereits Anfang der 80er-Jahre kam er im Zuge seiner Lehre in Kontakt mit dem Palmenhaus, seit 1987 ist er für den Ort, der ihn schon als Lehrling faszinierte, hauptzuständig.

Nur Dienst nach Vorschrift war dabei in all den Jahrzehnten niemals seine Sache. Er habe sich immer schon auch privat Literatur zum Thema gekauft und sich sogar Bücher aus Amerika schicken lassen, erzählt Wahler. Außerdem hat er die Ausrichtung des Palmenhauses entscheidend mitgeprägt. „Als ich hier angefangen habe, gab es keine Kakteen oder Sukkulenten“, berichtet Wahler. Auf die Nachfrage in der obersten Etage, ob er eine solche Sammlung aufbauen dürfe, hat man bei den Bundesgärten nicht Nein gesagt. Mit Stand von 2018 befinden sich rund 3000 Kakteen und Sukkulenten im Haus.

Auch die, wie sie Wahler selbst bezeichnet, „tropische Pflanzengruppe“ existierte damals noch nicht. 1997 wurde der Umbau angegangen. Seither besteht hier ein Ort, der sich etwas salopp als tropischer Wald bezeichnen ließe. Auch ein Kakaobaum befindet sich darunter.

Neben diesem „tropischen Wald“ im Allgemeinen und dem Kakaobaum im Speziellen ist ihm die Riesenseerose („Victoria“) über die Jahre ans Herz gewachsen. Deren „Geburtsjahr“ datiert mit 1964, als im nach einem Abriss 1961 neu errichteten Palmenhaus ein Victoria-Becken eingebaut wurde. „Das erste Foto von ihr in voller Blüte, das ich gesehen habe, ist aus dem Jahr 1966“, wird Wahler kurz nostalgisch. „Schon seit vielen Jahren mache ich jetzt die Victoria“, schildert er die Situation und spricht dabei von ihr wie von einer lebendigen Person. „In dem Zeitraum, in welchem ich sie mache, kommt es für mich nicht in Frage, dass ich auf Urlaub gehe“, ergänzt er rasch.

2019 wird sie einen besonderen Auftritt haben, feiern die Bundesgärten doch ein Jubiläum. Vor 100 Jahren übernahm die Republik die Gärten vom Kaiserhaus. Unter dem Titel „Die Königin im Wasser“ kann man die Victoria in diesem Rahmen vom 8. Juli bis 15. September in voller Blüte bewundern.