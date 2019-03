Beckham-Spross angelte sich „Stranger Things“-Star

London – Nachdem schon sein älterer Bruder Brooklyn Beckham mit der Schauspielerin Chloe Grace Moretz ausging, hat nun auch der 16-jährige Romeo Beckham sein Herz an eine solche verloren. Die Auserwählte soll keine Geringere als Millie Bobby Brown sein, die als mysteriöses Wesen „Eleven“ aus der Netflix-Gruselserie „Stranger Things“ bekannt wurde.

Kennengelernt haben sich die beiden bereits 2016 bei einer Unicef-Gala, wie unter anderem die US-Promiseite Hollywoodlife berichtet. Sie freundeten sich zunächst an, doch nach und nach wurde offenbar mehr daraus. Auch Victoria und David Beckham sollen bereits informiert und mit der Wahl ihres Sprösslings äußerst glücklich sein. „Es ist noch sehr früh, aber die beiden sind ein süßes Paar. Posh hat ihnen ihren Segen gegeben, sie ist ein großer Fan von Millie“, zitiert The Sun einen Insider.

Trennung von Sartorius

Und Brown war offenbar schon länger ein Fan von Beckham. In einem Interview antwortete sie einmal auf die Frage, was sie sich für ihre Figur Eleven in „Stranger Things“ wünsche: „Ich weiß nicht. Etwas mit Romeo Beckham“. Bis zum Juli 2018 war die britische Teenagerin allerdings sieben Monate lang mit dem US-amerikanischen Sänger Jacob Sartorius zusammen.

Erst im Februar ist Brown 15 Jahre alt geworden, kann aber schon jetzt eine beachtliche Karriere vorweisen. Das US-Magazin Times zählt sie zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Im November wurde sie vom UN-Kinderhilfswerk Unicef zur freiwilligen Sonderbotschafterin ernannt. Sie sei damit die jüngste je ernannte Sonderbotschafterin, teilte Unicef damals mit. Im Juli startet die vierte Staffel „Stranger Things“ mit ihr als Eleven, und bald ist sie an der Seite von Vera Farmiga und Sally Hawkins in „Godzilla II: King of the Monsters“ auch im Kino zu sehen.

Doch Romeo Beckham hat mit seinen 16 Jahren ebenfalls bereits einiges vorzuweisen und ist nicht nur der Sohn berühmter Eltern. Er war bereits Model für die Luxusmarke Burberry, hat bei Instagram mehr als zwei Millionen Abonnenten und spielt professionell Tennis. (TT.com)