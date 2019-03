Schlagerkönig Jack White mit 78 zum sechsten Mal Vater

Berlin – Schlagerkönig Jack White (78, „Looking for Freedom“) ist zum sechsten Mal Vater geworden. Seine Frau Rafaella (34) brachte am Dienstag Sohn Maximilian Noah zur Welt. „Alles ist wirklich wunderbar“, sagte White am Mittwoch in Berlin. Sie seien die glücklichsten Eltern der Welt.

„Er hat schon schöne Haare – wie ich! Also ganz der Papa“, schwärmte der Musikproduzent in der Bild-Zeitung über den Nachwuchs. Mit Blick auf sein Alter sagte er, natürlich sei es verrückt, aber sie hätten es so gewollt. „Und der liebe Gott hat es zugelassen. Ich bin megafit – fitter als die meisten viel jüngeren Männer.“

Jack White, mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum, hat bereits fünf Kinder – vier Töchter und einen Sohn. Er gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Titel wie „Schöne Maid“, „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ und „Heute so, morgen so“ stammen von ihm. (APA/dpa)