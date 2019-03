Polizei fasste Stalker von Kendall Jenner

Beverly Hills – Die Polizei hat den Stalker von Kendall Jenner festgenommen. Das US-Promiportal TMZ berichtet, der gesuchte Kanadier sei mehrere Monate auf der Flucht vor den Behörden gewesen. Zuvor war er bereits zweimal auf dem Grundstück der 23-Jährigen erwischt worden. Beim ersten Mal konnte er fliehen, beim zweiten Mal wurde er erwischt und kam vorübergehend in die Psychiatrie. Anschließend verlor sich seine Spur.

Jetzt schlug eine Elite-Einheit der US-Grenzschutzbehörde nach einem Tipp zu und nahm den Kanadier auf einem Hotel-Parkplatz in Albuquerque im Bundesstaat New Mexico fest. Er hielt sich bereits seit Oktober 2018 illegal in den USA auf, nachdem er im März zuvor mit einem Touristen-Visum einreiste und das Land nach einem halben Jahr wieder hätte verlassen müssen. Nun wartet der Mann in einem Abschiebegefängnis im texanischen El Paso auf seine Anhörung.

Die Familie Kardashian-Jenner sagte in einem kurzen Statement, dass sie die Meldung der Verhaftung sehr beruhige. Man bedanke sich bei den Behörden für ihre Arbeit: „Seine Handlungen hatten nicht nur einen schwerwiegenden Einfluss auf Kendalls Leben, sondern auch auf das Sicherheitsgefühl der gesamten Familie.“ Die Gewissheit, dass er nun in Haft sei, gebe allen Ruhe. (TT.com)