Kein bisschen leise: Schauspielerin Emma Thompson wird 60

London – „Ich bin ein linke, feministische, libertäre weiße Atheistin“, beschreibt sich die Schauspielerin Emma Thompson gern selbst. Der Liebling der britischen Theaterszene - inzwischen mit dem britischen Ehrentitel Dame ausgezeichnet - feiert am kommenden Montag (15. April) den 60. Geburtstag.

Wahrscheinlich war schon bei ihrer Geburt im tristen Nachkriegs-London klar, dass sie vor der Kamera landen würde. Ihre Eltern waren beide Schauspieler, liberal, humorvoll. Das Haus sprühte vor kreativer Energie und illustren Gästen wie dem Schauspieler Alec Guinness, der Emma mit acht Jahren die Sache mit den Bienen und Blumen erklärte. Doch erst als sie an der Uni in Cambridge Englisch studierte und als erste Frau zur Comedy-Truppe „Footlights“ eingeladen wurde, entwickelte sie ein politisches Bewusstsein.

Emma Thompson und Ehemann Greg Wise bei der Weltpremiere von "Tatsächlich...Liebe" 2003. Im selben Jahr heirateten die beiden. - Getty Images North America

Ihren Durchbruch in Großbritannien hatte sie mit der Weltkriegs-Fernsehserie „Fortunes of War“ für die sie mit ihrem späteren Ehemann Kenneth Branagh vor der Kamera stand. International berühmt wurde sie 1992 mit der Hauptrolle in „Wiedersehen in Howards End“ (1992) neben Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter und Vanessa Redgrave. Dafür erhielt sie ihren ersten Oscar.

Damals war sie schon mit dem Schauspieler und Regisseur Branagh verheiratet; die beiden wurden als Ken‘n‘Em bekannt und als Nachfolger des Promi-Paares Laurence Olivier und Vivien Leigh von der Regenbogenpresse gefeiert. Die Ehe hielt jedoch nicht lange – Branagh begann eine Affäre mit Helena Bonham Carter und Thompson ließ sich 1995 scheiden. Im selben Jahr traf sie ihren heutigen Ehemann Greg Wise am Set von Ang Lees „Sinn und Sinnlichkeit“ (1995), für das sie Jane Austens Klassiker adaptierte und dafür ihren zweiten Oscar erhielt.

Bekannt wurde Emma Thompson vor allem als romantische und vornehme junge Lady in Kostümdramen. Das ist all ihren politischen Überzeugungen so entgegengesetzt, dass sie sich in einem Interview mit Australian Women‘s Weekly daran erinnerte, wie selbst ihre Mutter sie einmal anschrie: „‚Oh nein! Du wirst keine andere gute Frau in einem Kleid spielen!‘ Und ich dachte: ‚Du meine Güte, bin das wirklich ich?‘“ Ihren größten kommerziellen Erfolg hatte sie mit einer tragischen Rolle in „Tatsächlich... Liebe“ (2003).

Seither war sie in mehreren Folgen der „Harry Potter“-Serie zu sehen sowie in „Eine zauberhafte Nanny“ (2005) und „Bridget Jones‘ Baby“ (2016) - für beide verfasste sie auch das Drehbuch. In der Fallada-Verfilmung „Jeder stirbt für sich allein“ (2016) spielte sie die weibliche Hauptrolle in der wahren Geschichte eines Arbeiterehepaars, das sich den Nazis widersetzt. „Manchmal kommt einem etwas unter, das wirklich eine große Tiefe und Weite hat“, sagte sie dem Independent. „Das sind die Jobs, für die Sie als Künstlerin leben. Das war einer von denen.“

Aktivismus liege ihr im Blut, gestand sie der neuseeländischen Now To Love-Onlineplattform. Schon in der liberalen Londoner Mädchenschule marschierte sie bei Anti-Atomwaffen-Protesten mit, unterstützte die Streiks der Bergleute und sammelte Geld für Greenpeace. Mit letzteren arbeitet sie bis heute zusammen und hat erst vor kurzem die Arktis besucht, um die Auswirkungen des Klimawandels mit eigenen Augen zu sehen. „Man muss wirklich herausfinden, wie viele Milliarden für die Lügen ausgegeben werden, die die Leute über das Klima erzählen“, sagte sie dem Independent. „Es ist furchterregend. Wirklich furchterregend.“

Aktivismus liegt Thompson im Blut. - APA/AFP/Paul Ellis

Dabei geht sie keinen Auseinandersetzungen aus dem Weg: Ein wütender Treckerfahrer spritzte sie während einer Anti-Fracking-Demo mit Gülle aus seinem Tank voll, sie selbst bezeichnete die Leugner der globalen Erwärmung als „übergeschnappt“ und sprach sich gegen den Brexit aus. „Ich glaube wirklich, dass es ein Gesetz für die Reichen und eines für die Armen gibt“, sagte sie dem Independent. „Ich bin in vielen Dingen zynisch.“

Jetzt erst recht das Leben genießen

Mit 60 will sie etwas weniger arbeiten und vor allem ihr Leben genießen: „Keine weiteren Perioden: Erledigt! Wechseljahre vorbei: Hurra! Kinder erwachsen: Tschüss! Wenn Sie 20 oder mehr Jahre geschafft haben – dann geht es Ihrer Ehe gut.“ In einem Interview mit Vulture freute sie sich auf die nächsten Jahre: „Die Jugend im Alter, sozusagen. Ich würde sagen, es ist die beste Zeit von allen.“

In diesem Jahr wird sie in mindestens drei Filmen zu sehen sein: Wieder als die Leiterin der MIB in der vierten Folge von „Men in Black“, als Talkshow-Moderatorin in der Tragikomödie „Late Night“, die im Juni in die US-amerikanischen Kinos kommen soll, und in der romantischen Weihnachtskomödie „Last Christmas“. (dpa)