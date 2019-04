Nun offiziell geschieden: Angelina Jolie tilgt Brad Pitts Namen

New York – Die Verhandlungen rund um alle Scheidungsdetails sind offenbar noch voll im Gange, vor dem Gesetz gelten Angelina Jolie und Brad Pitt allerdings wohl mittlerweile wieder als Singles. Das gehe aus entsprechenden Gerichtsunterlagen hervor, berichtet das US-Portal The Blast.

Bereits am vergangenen Freitag sollen beide Schauspieler einen Richter um eine sogenannte „bifurcation“ gebeten haben. Diese ermöglicht es, dass Ehepartner in den USA sich rein rechtlich scheiden lassen, noch bevor alle Details rund um Finanzen und Co. final besprochen sind. Anonyme Quellen aus dem Umfeld von Pitt und Jolie sollen unterdessen verraten haben, dass beide diesen Schritt für sehr wichtig gehalten hätten, um endlich mit allem abschließen zu können.

Kinder behalten Doppelnamen

Wie The Blast weiter berichtet, hat Angelina Jolie ihren offiziellen Nachnamen von Jolie-Pitt wieder zu Jolie ändern lassen. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die dem Online-Portal vorliegen.

Bei den sechs gemeinsamen Kindern, die die Hollywood-Schauspielerin mit ihrem Ex-Partner Brad Pitt hat, verhält sich die Sache dagegen anders. Sie behalten demnach den Doppelnamen Jolie Pitt.

Pitt und Jolie hatten sich 2005 bei den Dreharbeiten zum Film „Mr. & Ms. Smith“ kennengelernt. Sie heirateten schließlich 2014 in einer privaten Zeremonie im südlichen Frankreich. Im September 2016 reichte Jolie die Scheidung ein und führte „unüberbrückbare Differenzen“ an. Die beiden haben gemeinsam die drei leiblichen Kinder Vivienne (10), Knox (10), Shiloh (12) sowie drei Adoptivkinder Zaharah (14), Pax (15) und Maddox (17). (TT.com)