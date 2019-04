Es geht um Millionen: Adeles Scheidung könnte teuer werden

London – Nach drei Jahren Ehe gehen Adele (30) und Simon Konecki getrennte Wege, ließ das Paar verkünden. Die Frage ist nun, ob das Einfluss auf das Vermögen der Sängerin haben wird. Der britische Mirror schätzt Adeles Reichtum auf 145 Millionen britische Pfund, also rund 167 Millionen Euro. Ihr Vermögen sei durch keinen Ehevertrag geschützt. Somit könnte dem 35-jährigen Geschäftsmann sogar die Hälfte des Vermögens seiner Frau zustehen, schreibt das Blatt.

Zwischen den Eheleuten soll es schon eine Weile gekriselt haben. Grund dafür sei, dass sich ihre jeweiligen Leben und Interessen immer weiter voneinander entfernt hätten. Während die 30-jährige Sängerin in den USA lebe, habe es ihn stets nach England gezogen, wo seine Freunde und Familie wohnen. Wegen des gemeinsamen Sohnes Angelo seien beide Seiten aber erpicht darauf, dass aus der Scheidung keine Schlammschlacht werde, heißt es weiter.

Bereits im Februar sorgte ein Solo-Auftritt von Konecki bei den Brit Awards dafür, dass erste Trennungsgerüchte aufkamen. Statt Ehefrau Adele nahm er einen Kumpel mit zu dem Event. Vor dem Osterwochenende kam schließlich von den Sprechern der beiden die Bestätigung über das Liebes-Aus nach sieben gemeinsamen Jahren. „Sie sind darum bemüht, ihren Sohn gemeinsam liebevoll großzuziehen“, heißt es darin.

Letztes Album 2015

Sohn Angelo war 2012 zur Welt gekommen. Adele hatte über ihr Privatleben weitgehend geschwiegen. 2017 bei der Grammy-Verleihung bestätigte sie jedoch, dass sie Konecki geheiratet hatte. In ihrer Dankesrede sagte sie damals: „Mein Manager, mein Mann und mein Sohn sind der einzige Grund, warum ich das mache.“ Der „Vanitiy Fair“ sagte Adele 2016, die Verbindung mit Konecki sei die „ernsthafteste“, die sie je hatte und funktioniere vor allem deshalb so gut, weil ihr Mann nichts mit dem Showbusiness zu tun habe.

Ihr vorläufig letztes Album veröffentlichte Adele 2015. Danach war die Sängerin bis 2017 auf Welttournee. Im März gab es Gerüchte, sie arbeite an neuer Musik, nachdem sie in einem Aufnahmestudio in New York gesehen wurde. Konecki ist Mitbegründer von „Life Water“, einer Firma für umweltfreundliche Wasserflaschen in Großbritannien. Ein Teil der Einnahmen geht an die Wohltätigkeitsorganisation Drop4Drop von Konecki, die sich für die weltweite Bereitstellung von sauberem Wasser einsetzt. (TT.com)