Neue Fotos aus dem Palast: Prinz Louis lacht zum ersten Geburtstag

London – Anlässlich seines ersten Geburtstages haben Prinz William und Herzogin Kate die Öffentlichkeit mit neuen Fotos von Prinz Louis beglückt. Die drei Aufnahmen zeigen den jüngsten Spross der Cambridges gutgelaunt und pausbäckig im Garten des Landhauses der Familie. Aufgenommen wurden die Fotos Anfang des Monats von der Herzogin, die bei ihren Kindern regelmäßig selbst zur Kamera greift.

Mit dem blauen Hundepullover steht der kleine Prinz seinem älteren Bruder modisch in Nichts nach. - dpa

Der kleine Prinz lacht fröhlich in die Kamera. Modisch scheint er sich bereits an seinem älteren Bruder zu orientieren, der ebenfalls häufig in Pullover, kurzer Hose und Kniestrümpfen gekleidet ist. Auch die Ähnlichkeit mit seinem Vater und seinen Geschwistern George und Charlotte ist unverkennbar.

Prinz Louis wurde am 23. April 2018 in London geboren. Nach seinem Großvater Charles, Vater William und den Geschwistern befindet er sich derzeit an fünfter Stelle in der Thronfolge. Anders als von seinen Geschwistern sind von Louis bisher nur wenige Bilder an die Öffentlichkeit weitergegeben worden. Abgesehen von zwei Fotos kurz nach seiner Geburt, die ebenfalls von Kate aufgenommen wurden, ist er lediglich bei seiner Taufe sowie einigen Familienbildern zu sehen. (TT.com)