Alle warten auf „Baby Sussex“

Windsor – Auf der ganzen Welt fiebern Royal-Fans der baldigen Geburt von „Baby Sussex“ entgegen. Es ist das erste Kind von Prinz Harry (34) und seiner Frau Herzogin Meghan (37), von dem man allerdings nicht weiß, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird.

Tatsache ist, dass es jeden Moment losgehen könnte. Die britische Tageszeitung The Sun mutmaßte vor zwei Tagen sogar, dass das Baby längst auf der Welt sei und nur die Royals mit der Veröffentlichung dieser lang herbeigesehnten Neuigkeit warten würden, bis Mama Meghan sich wieder erholt hat. Einige Indizien werden von The Sun angeführt, die tatsächlich darauf hindeuten, dass Herzogin Meghan ihr Baby bereits bekommen haben könnte.

Herzogin Meghan blieb am vergangenen Sonntag den Osterfeierlichkeiten fern. - imago images / i Images

Meghans Mutter Doria ist zum Beispiel vor wenigen Tagen in London eingetroffen. So wie es aussieht, wird Doria länger in England bleiben. Insider berichten, dass sie einen Hundesitter organisiert hat, der längerfristig auf ihre Vierbeiner aufpassen wird. Ebenso hat die 62-Jährige vorübergehend alle ihre Yogastunden abgesagt.

Außerdem hat man Meghans Stylisten Daniel Martin vor dem royalen Anwesen gesichtet, was darauf hindeuten könnte, dass Meghan bereits für Pressefotos gestylt worden sein könnte.

Bereits am 19. März kündigte Herzogin Meghan an, dass sie sich am 20. März in den Mutterschutz verabschieden würde. Es könnte also durchaus sein, dass sie ihr Baby in der Zwischenzeit bereits bekommen hat.

Wie aber wird es weitergehen, wenn die ehemalige Schauspielerin ihren Säugling in den Armen hält? Wie lange wird ihre Karenz dauern? Anscheinend kürzer als gedacht, denn laut der britischen Tageszeitung The Sun plant Herzogin Meghan eine Auszeit von gerade einmal drei Monaten. Offensichtlich möchte sie ihrer großen Fangemeinde auf keinen Fall den Rücken kehren. (TT)