Warten auf Baby Sussex: Wird es ein Mädchen für Prinz Harry?

London – Das Baby von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) wird dem Buchmacher William Hill zufolge wohl ein Mädchen. Das sagte der Pressesprecher des britischen Wettanbieters, Rupert Adams, am Freitag vor Journalisten in London. Mit der Geburt des jüngsten Sprosses aus dem britischen Königshaus wird Anfang Mai gerechnet.

Wetten über das Geschlecht des Kindes werden bereits seit Anfang April keine mehr angenommen, weil sich ein klarer Trend für ein Mädchen abzeichnete. „Das bedeutet, die Leute wissen es“, sagte Adams. Möglicherweise seien Informationen aus dem Umfeld der werdenden Eltern trotz aller Bemühungen um Geheimhaltung nach außen gedrungen.

Diana vor Victoria

Dementsprechend liegen auch beim Rätselraten um den Namen des royalen Nachwuchses auf den ersten sieben Plätzen nur Mädchennamen. Getippt wird, dass Harry und Meghan trotz ihres Drangs, vieles neu und anders zu machen, einen traditionellen Namen wählen werden. Auf Platz eins liegt Diana, der Name der 1997 tödlich verunglückten Mutter von Prinz Harry. Auf Platz zwei folgt Victoria, Platz drei teilen sich Alice und Isabella.

Für nahezu ausgeschlossen hält Adams, dass die beiden ihrem Kind einen US-amerikanischen Namen geben werden. Zwar gibt es Wetteinsätze dafür, dass die Wahl auf Savannah oder Chardonnay fällt, doch deren Gewinnchancen werden als sehr gering eingestuft. Afrikanische Namen finden sich gar nicht auf der Liste.

Keine Details aus dem Palast

Unterdessen steigt bei den Royals-Fans – und den britischen Medien – das Baby-Fieber immer höher: Als am Freitag eine Rettung in der Nähe von Frogmore Cottage gesichtet wurde, kamen sofort Spekulationen über die unmittelbar bevorstehende Geburt auf. Der Royalsexperte des britischen Senders ITV war sich sicher, dass am Freitag der Stichtag für die Geburt sei. Deshalb sei mit der Ankunft des Babys „in ganz naher Zukunft“ zu rechnen.

Rasche Details zum Baby von Prinz Harry und Meghan wird es aber nicht geben. Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben „die persönliche Entscheidung getroffen, die Pläne rund um die Geburt privat zu halten“, teilte der Buckingham-Palast Anfang des Monats mit. „Der Herzog und die Herzogin freuen sich darauf, die aufregenden Neuigkeiten mit allen zu teilen, sobald sie die Gelegenheit gehabt haben, dies im Privaten als neue Familie zu feiern“, hieß es. (dpa, TT.com)