Tirol hat eine zweite Miss Austria: Innsbruckerin überzeugt bei Wahl

Innsbruck — Seit Donnerstagnacht gibt es sie offiziell wieder: eine neue „schönste Frau des Landes". Von den acht Frauen, die sich der Wahl zur neuen Miss Austria stellten, konnte sich die ehemalige Miss Steiermark, Larissa Robitschko, durchsetzen und den Titel mit nach Hause nehmen.

Einfach war die Wahl diesmal nicht, und das nicht nur, weil wie immer eine Frau schöner als die andere war. 14 der Bundesländer-Missen machten erst gar nicht bei der End-Wahl in Thalheim bei Wels mit. Zwei Frauen wurden dafür einfach so gecastet und durften direkt an der Final-Wahl teilnehmen.

Ein wenig Chaos gab es auch im Vorfeld der Platzvergabe der Miss-Tirol-Wahl. Patricia Eller aus Walchsee sagte ihre Teilnahme an der Miss-Austria-Wahl ab, die Innsbruckerin Beate Berger durfte auf den zweiten Platz nachrücken. Im Museum Angerlehner in Thalheim konnte die 25-Jährige am Donnerstag im wunderschönen roten Abendkleid dann überzeugen — und eroberte den fabelhaften zweiten Platz, vor Miss Tirol Stefanie Mauracher aus Breitenbach.

Damit hat die Pharmazie-Studentin, die seit ihrem dritten Lebensjahr Ballett tanzt, wohl den ersten Schritt zur internationalen Karriere geschafft, wie sich die beiden Organisatorinnen der Miss-Tirol-Wahl, Romana Exenberger und Kati Pletzer-Ladurner, einig sind. (TT.com)