„Setzt wie Trump auf Angst und Hass“: Richard Gere will Salvini treffen

Nachdem er am 9. August den Migranten und der Besatzung der „Open Arms“ einen Besuch abgestattet hatte, will Schauspieler Richard Gere nun den italienischen Innenminister treffen. Er sei bestimmt anders, als er sich in der Öffentlichkeit zeige, so Gere.