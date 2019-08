Hansi Hinterseers Rückkehr auf die Seidlalm

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Zurück zu seinen Wurzeln zog es gestern Hansi Hinterseer zur Präsentation seines neuen Albums. „Ich halt zu dir“ stellte der Schlagerstar auf der Seidlalm vor. „Hier habe ich meine Kindheit verbracht“, sagt Hinterseer bei der Begrüßung. Bis zum 21. Lebensjahr hat er auf der berühmten Alm etwas oberhalb von Kitzbühel gelebt.

Es ist das nunmehr 40. Album von Hinterseer, insgesamt habe er bereits 420 Titel aufgenommen, erzählt er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Das alles in nur 25 Jahren. „Ich bin ein Bauchmensch. Die Titel wähle ich nach meinem Gefühl aus. Natürlich versucht man immer, sehr gute Lieder auszuwählen und etwas Besonderes zu finden, aber das Rad kann man nicht neu erfinden“, schildert Hinterseer die Entstehung des neuen Tonträgers. Über sechs Monate wurde daran gearbeitet. Aus den angeboteten Liedern wurden letztlich 14 ausgewählt. Treu bleibt er dabei seiner Sprache, „ich singe nicht in Englisch oder Französisch, sondern wie ich einfach spreche“, erklärt der authentische Schlagerstar auf der Terrasse jener Alm, die einmal sein Zuhause war. „Ich wohne zwar nicht mehr hier, aber es ist immer noch mein ‚Dahoam‘“, wie er es bezeichnet, und dabei schwelgt er auch in Erinnerungen. „Einmal habe ich einen Tennisschläger bekommen und dann habe ich stundenlang den Ball aufs Dach der Alm geschossen und gewartet, bis er wieder heruntergerollt ist. So habe ich Tennisspielen gelernt“, erzählt der Kitzbüheler.

Treu bleibt er auch den Themen in seinen Liedern, sie handeln von der Liebe, der Sehnsucht und natürlich von den Bergen in Tirol, die ihn maßgeblich geprägt haben. Davon zeugen schon die Titel wie „Auf dich hab ich gewartet“, „Was für ein Glück“ oder „Unser Stern“. Bei der Präsentation streute er auch den neuen Pächterinnen der Seidlalm Rosen. „Die drei Mädls machen das richtig gut und ich fühle mich hier heroben auch wieder sehr wohl“, sagt Hinterseer.

In den nächsten Wochen wird er aber wenig Zeit haben, um die Alm an der Streif zu besuchen, denn nun folgen Fernsehauftritte und einige Konzerte, um das neue Album zu promoten. Eine Konzerttour ist erst wieder im nächsten Jahr geplant. „Eine Tour machen wir nur alle zwei Jahre“, betont Hinterseer. Die Planungen würden aber schon bald beginnen. Ob es auch ein Konzert in Tirol geben wird, ist noch nicht sicher. „Das ist nicht ganz so leicht in Tirol.“ Klar ist seine Antwort auf die Frage, ob es nochmals ein Konzert in Kitzbühel geben wird: „Nein.“