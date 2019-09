Schauspieler Kevin Hart bei Autounfall schwer verletzt

Kevin Hart hat bei einem Autounfall in Los Angeles schwere Verletzungen davongetragen. Wie die Polizei mitteilte, saß der Schauspieler („Jumanji: Willkommen im Dschungel“, „Ride Along“) in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) in einem Pkw, der auf dem Mullholland Highway von der Fahrbahn abkam und in einer Böschung landete. Das Promi-Portal TMZ berichtete, der 40-Jährige habe sich am Rücken verletzt.

Hart war laut Polizei-Angaben nicht der Lenker des Fahrzeugs, dieser habe ebenfalls schwere Verletzungen erlitten. Alkohol habe bei der Unfallursache keine Rolle gespielt. (APA/Reuters)