Schlagerstar Karel Gott ist im Alter von 80 Jahren gestorben

Prag – Der tschechische Schlagersänger Karel Gott ist tot. Er starb kurz vor Mitternacht im Alter von 80 Jahren, wie die tschechische Nachrichtenagentur CTK unter Berufung auf seine Sprecherin berichtete.

Erst im September hatte der Sänger öffentlich gemacht, dass er an akuter Leukämie litt. Eine erste aggressive Krebserkrankung am Lymphsystem hatte er bereits 2015 zuvor überstanden. Vor anderthalb Jahren war bei ihm dann ein sogenanntes Myelodysplastisches Syndrom festgestellt worden, erklärte der Sänger seinerzeit. Dies ging dann in den vergangenen Monaten in eine akute Leukämie übergegangen.

„Die goldene Stimme aus Prag“ ist verstummt

Karel Gott stand mehr als sechs Jahrzehnten auf der Bühne. Im Laufe seiner Karriere veröffentlichte „die goldene Stimme aus Prag“ fast 300 Plattenalben und CDs, die Schätzungen zufolge mehr als 50 Millionen Mal verkauft wurden.

Der Tscheche wurde auch als „Sinatra des Ostens“ bezeichnet und machte sich hierzulande allen voran mit dem Titelsong zur Zeichentrickserie „Biene Maja“ einen Namen. Aber auch mit Nummern wie „Einmal um die ganze Welt“, „Fang das Licht“, „Babicka“ und „Lady Carneval“ landete er Erfolge. Seinen Durchbruch feierte er 1963 mit dem Sieg im tschechoslowakischen Musikwettbewerb „Goldene Nachtigall“ – was er noch weitere 41 Mal wiederholen sollte. 1968 trat Gott übrigens für Österreich beim Eurovision Song Contest an – mit dem Udo-Jürgens-Lied „Tausend Fenster“.

Letzte große Tournee war ein Triumph

Wahren Kultstatus hat er in seinem Heimatland: 42 Mal gewann er die Goldene Nachtigall, den tschechischen Publikumspreis für Gesang.

Im Jahr 2003 hatte Karel Gott einen leichten Schlaganfall überstanden. Seine letzte große Tournee durch Tschechien und die Slowakei war ein Triumph. Rund 12.000 Zuschauer feierten im Dezember 2014 in Prag ihren „mistr“ (Meister). Seinen 80. Geburtstag feierte er im Juli 2019, abgeschirmt von der Öffentlichkeit, mit Weggefährten und Prominenten in einem Prager Theater. Er wurde mit Sondersendungen gefeiert, und ein Prager Plattenladen bot „Null-Euro“-Scheine mit seinem Konterfei an.

Er hinterlässt vier Töchter

Über seine Beziehung zu seinem Publikum sagte er einmal: „Es ist eine Art Magnetismus, eine gegenseitige Anziehungskraft, die schwer beschreibbar ist.“

Karel Gott wurde am 14. Juli 1939 im westböhmischen Pilsen geboren. Als Elektro-Lehrling mit 18 hatte er seine ersten Auftritte in Prager Tanzcafés. Der Frauenschwarm hatte im Jahr 2008 in Las Vegas seine 37 Jahre jüngere Freundin, die Fernsehmoderatorin Ivana Machackova, geheiratet. Mit ihr bekam er zwei Töchter, Charlotte Ella und Nelly Sofie. Er hinterlässt außerdem zwei erwachsene Töchter aus früheren Beziehungen. (dpa, AFP, TT.com)