Lady Gaga in Las Vegas mit Fan von der Bühne gestürzt

Las Vegas — Die Popsängerin Lady Gaga ist - in den Armen eines Fans - von einer Konzertbühne in Las Vegas gefallen. Aufnahmen in sozialen Medien von einem ihrer regelmäßigen Auftritt dort zeigten, wie die Sängerin am Donnerstagabend sich einem Mann auf der Bühne in die Arme wirft.

Mit Lady Gaga in den Armen verlor der Fan dann aber den Halt, trat ins Leere und fiel mit dem Superstar in den Graben vor dem Publikum. US-Medien berichteten übereinstimmend, dass Lady Gaga das Konzert nach dem Unfall fortgesetzt habe als sei nichts gewesen.

In einem Video, das den Moment nach dem Sturz zeigen soll, sind die Sängerin und ihr Fan wieder auf der Bühne. „Ich finde es toll", sagt Gaga darin. „Wir lieben uns so sehr, dass wir von der verdammten Bühne gefallen sind". Das sei ihr noch nie passiert. (APA)