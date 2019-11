Klum als Alien, Lovato als Horroclown: So feierten die Stars Halloween

New York - Für ihre traditionelle Halloween-Feier hat sich Model Heidi Klum in einen Alien mit teils heraushängenden Organen verwandelt. Die stundenlange Verkleidung geschah diesmal publikumspublikumswirksam in einem New Yorker Schaufenster.

Das 46-jährige Model hatte Donnerstag früh - umringt von einem Team aus Stylisten, PR-Leuten und Smartphones - den Raum eines großen Internethändlers an einer Einkaufsstraße in Manhattan betreten und sich dann von Maskenbildnern stundenlang verwandeln lassen. Immer wieder winkte sie Schaulustigen vor dem Fenster zu und bekam Handys gereicht, um ihre Social-Media-Kanäle zu bedienen.

Das Ergebnis war ein Alien-Cyborg. Tom erschien dazu als blutender Astronaut.

Schauspielerin Jessica Biel bewies Humor und verkleidete sich als ihr Ehemann Justin Timberlake. Sie sah aus, wie er während seiner Zeit bei der Boyband NSYNC. Timberlake diente seiner Frau als Mikrofon.

Das Supermodel der 90er Cindy Crawford postete ein Foto im Retro-Glitzer-Outfit.

Nicht wiederzuerkennen ist Sängerin Demi Lovato als Horror-Clown.

Vanessa Hudgens reitet als Gruselhexe auf ihrem Besen durch die Halloween-Nacht.

Kim Kardashian zeigt sich farbenfroh als Reese Witherspoon in "Natürlich blond".

Dalmatiner-Babys machen den Auftritt von Khloe Kardashian als Cruella DeVil ("101 Dalmatiner" perfekt.

Auch Kylie Jenner vom Kardashian-Clan setzt lieber auf Erotik als auf Grusel. Sie präsentiert sich als "Arielle" und als Marilyn Monroe.

Model Bella Hadid als Wilma Feuerstein?

Wer hätte Daniela Katzenberger erkannt?

Klimaaktivistin Greta Thunberg bleibt lieber ohne Kostüm. "Wenn es dazu kommt, wütende Klimawandelleugner zu erschrecken, muss ich mich offensichtlich nicht einmal verkleiden", schrieb die 16-Jährige in der Nacht auf Freitag (MESZ) auf Twitter. Zuhause feiere sie Halloween nicht, aber sie habe gedacht, sie könne es ja mal versuchen, heißt es in dem Tweet.



(TT.com, dpa)