48.000 Teile zusammengebaut: Der Puzzle-König von Kufstein

Von Nicole Strozzi

Bad Häring, Kufstein – Beim Puzzlen fängt man am besten mit den Ecken an, im Fall von Erich Öggs Geschichte bei seinem aktuellen Projekt: dem größten kommerziellen Puzzle der Welt. 48.000 Teile umfasst das Megapuzzle mit dem Namen „Travel around the world“. Schwierigkeitsgrad: extrem. Um 349 Euro ist das Legespiel zurzeit im Internet zu finden, derzeit aber nicht auf Lager. Erich Ögg hatte mehr Glück.