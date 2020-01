„1+1=3“: Model Lena Gercke verkündet Schwangerschaft

Berlin — Model und Moderatorin Lena Gercke (31) erwartet ihr erstes Kind mit Regisseur Dustin Schöne. Das verkündete die einstige „Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin am Sonntag mit zwei Fotos auf Instagram. Auf dem ersten ist sie mit deutlich sichtbarem Babybauch vor einer Schneelandschaft zu sehen und lächelt glücklich in die Kamera. Der zweite Schnappschuss zeigt Gercke eng umschlungen mit ihrem Freund. Seit dem Frühjahr 2019 ist die Beziehung des Paares offiziell. „1+1=3" schrieb Gercke zu dem Posting. Prominente Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten, unter anderem von Sophia Thomalla, Bonnie Strange und Kai Pflaume. (TT.com)

