Wolf oder Luchs schlug auf Schafwiese in Kauns zu

Von Helmut Wenzel

Kauns – „Ein Wolf hat zugeschlagen. Gar nicht weit weg vom Dorf. Auf einer Wiese, etwa 200 Meter vor Berneck.“ Wie ein Lauffeuer verbreitete sich diese Nachricht am Wochenende im beschaulichen Hangdorf mit den Kaunergratbergen im Hintergrund. Ein Bauer zeigte „Beweisfotos“ auf seinem Handy – einen übel zugerichteten Tierkörper. Ein männliches Schaf soll es gewesen sein.

Herdenbesitzer Patrick Senn aus Kauns traute seinen Augen nicht, als er am Samstag zur Wiese kam, um Nachschau bei seinen 60 Schafen zu halten. „Natürlich war ich entsetzt, als ich den Kadaver gesehen habe.“ Sein erster Verdacht: Es könnte ein Wolfriss gewesen sein. Aber auch ein Luchs kommt als „Täter“ in Frage. Dorfbewohner bestätigen, dass eine große Raubkatze in der Umgebung von Kauns mehrfach gesichtet worden sei.

Ob der Beutegreifer tatsächlich ein Wolf war, steht auch für Eduard Martin, Amtstierarzt an der BH Land­eck, derzeit nicht fest. „Es ist zumindest nicht auszuschließen, dass es einer war.“ Er hat das Opfer des Übergriffs, den Widder, vor Ort gesehen und DNA-Spuren sichergestellt. Diese habe man bereits an die Landesveterinärabteilung geschickt. „Das Ergebnis erwarten wir in ein paar Tagen“, sagte der Veterinär am Montag auf TT-Anfrage. Martin sprach ebenfalls von einem „heftigen Übergriff“.

„Wir haben die Weidetiere in den Stall getrieben. Was weiter zu tun ist, werden uns die Experten sagen.“ Mathias Schranz (Bürgermeister Kauns) - Wenzel

Warum „nur“ ein einzelnes Tier aus der Herde mit 60 Schafen gerissen wurde, löste auch Rätselraten unter den Einheimischen aus. Von Fällen in Südtirol und dem Trentino sei bekannt, dass der Wolf gleich mehrere Weidetiere reißt. „Die Herde könnte bis auf den Widder geflüchtet sein“, vermutet Schafzüchter Senn. Andererseits sei es beunruhigend, dass der nächtliche Übergriff in der Nähe von Siedlungsgebiet stattgefunden habe. „Am Samstag hat es bis Kaunerberg hinab geschneit. Vielleicht ist der hungrige Wolf deswegen ins Tal getrieben worden“, rätseln die Einheimischen.

Als Sofortmaßnahme zum Schutz vor weiteren Übergriffen hat Bürgermeister Matthias Schranz die Bauern im Dorf ersucht, ihre Weidetiere in den Stall zu treiben. Auch bei ihm trafen die Fotos des getöteten Widders ein. Gestern habe er Gespräche mit Experten bzw. mit der Landwirtschaftskammer geführt. Eine konkrete Empfehlung für weitere Maßnahmen habe er vorerst nicht bekommen. „Auf jeden Fall sind wir gespannt, was die Auswertung der DNA-Spuren ergibt.“