Tauben, Enten, Biber: Füttern richtet Schaden an

Innsbruck – Ob Tauben, Enten oder sogar Biber: Viele Menschen haben Freude daran, Tiere in ihrem städtischen Umfeld oder bei Ausflügen mit Lebensmittelresten zu füttern.

Welche Folgewirkungen das Füttern allerdings haben kann und welche gesetzlichen Rahmenbedingungen diesbezüglich in Innsbruck überhaupt gelten, ist kaum jemandem bewusst. Gerade vor der Winterzeit beschäftigt das die Stadt Innsbruck umso mehr, denn häufiges Füttern sorge für zunehmende Probleme und trage zur Vermehrung der Tiere bei. Darauf machte die Stadt mit einer Expertengruppe in einem Pressegespräch am Dienstag aufmerksam.

In den Teichen und Weihern sowie entlang der Gewässer, die durch das Innsbrucker Stadtgebiet führen, leben zahlreiche Enten. „Falsch verstandene Tierliebe lockt Schädlinge an. Die Wenigsten wissen, dass das Füttern die Ausbreitung von Ungeziefer, insbesondere Ratten, begünstigt“, erläuterte Peter Brühwasser, Leiter der Innsbrucker Arbeitsgruppe (AG) „Ratten“. Angezogen werden die Nagetiere durch Müll oder Essensreste, die bei solchen Fütterungsausflügen oft liegen bleiben.

Verlust des natürlichen Triebs und Bewegungsmangel

Außerdem würden Wildtiere durch das Füttern ihren natürlichen Trieb verlieren, sich selbst Futter wie Pflanzen oder Insektenlarven zu suchen. Zudem würden sich die Tiere durch das ständige Vorhandensein von Futter auch stark vermehren. Für ein gesundes Wachstum benötigen dann vor allem junge Enten artgerechtes Futter – Brot hingegen führt laut Sophie-Marie Gschaider, Referatsleiterin Veterinärwesen, bei den Tieren zu Wachstumsstörungen. Da sich Wasservögel natürlicherweise von Wasserpflanzen, Teilen der Uferbepflanzung und kleinen Tieren wie Würmern und Schnecken ernähren, führe die einseitige Ernährung mit etwa nur Brot zu Gesundheitsschäden. In der Folge komme auch das ökologische Gleichgewicht an und in den Gewässern durcheinander. In der wärmeren Jahreszeit führe dies sogar häufig dazu, dass Gewässer umkippen.

Nicht anders ist es bei den Tauben. Bei natürlicher Ernährungsweise legen die Vögel täglich mühelos bis zu 40 Kilometer zurück. Da in der Stadt durch Fütterung das ganze Jahr über reichlich Nahrung vorhanden ist, unternimmt die Taube diese zeit- und energieaufwendigen Flüge nicht mehr und leidet dadurch an erheblichem Bewegungsmangel.

Im Herbst und im Winter sind entlang des Inns und anderen Gewässern in Innsbruck auch Spuren des Bibers zu entdecken. Laut den Experten gebe es derzeit drei Biberpopulationen im Innsbrucker Stadtgebiet. Das Amt für Grünanlagen kontrolliert die Bäume regelmäßig auf Nageaktivtäten und schützt sie – in Absprache mit der Tiroler Biberbeauftragten Monika Eder-Trenkwalder – gegebenenfalls mit sogenannten Drahthosen gegen Biberverbiss.

Dr. Peter Brühwasser, Leiter Arbeitsgruppe "Ratten", Stefan Engele, Referatsleiter Grünanlagen, Mag. Sophie-Marie Gschaider, Referatsleiterin Veterinärwesen, Mag. Monika Eder-Trenkwalder, Biberbeauftragte des Landes Tirols und Margit Hueber von den IKB. - Stadt Innsbruck

Fütterungsverbot von Tauben in Innsbruck

Alle genannten Tiere haben es laut den Experten gemein, über natürliche Verhaltensweisen zu verfügen, das ganze Jahr über genügend Nahrung zu finden. Einseitige Ernährung durch zuviel Brot beispielsweise führe bei allen zu Mangelerscheinungen, Krankheiten und unnatürlich schneller Vermehrung. Die Experten empfehlen daher, das Füttern zu unterlassen.

Offiziell verboten ist das Füttern von Tauben in Innsbruck seit dem Jahr 2001. Dazu gehört laut ortspolizeilicher Verordnung auch das Ausstreuen von Futter in der Umgebung von Wasserflächen oder auf öffentlichen Plätzen, Straßen sowie Parkanlagen.

Das Verbot zielt darauf, den Taubenbestand im Stadtgebiet zu reduzieren bzw. auf einem niedrigen Niveau zu stabilisieren. Genauso sollen Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung verringert werden und vermieden werden, dass Bauwerke und Denkmäler übermäßig durch Taubenkot verschmutzt werden. Deshalb wurde unter anderem im Olympischen Dorf ein Taubenschlag angesiedelt. Dort findet eine tierschutzkonforme Reduktion der Taubenpopulation statt, indem Bruteier entnommen werden. Im Taubenschlag bekommen die Tiere artgerechtes Futter und werden so vor Krankheiten geschützt. (TT.com)