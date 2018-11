St. Leonhard schafft Räume für Steinböcke

St. Leonhard – Ein Tiroler Steinbockzentrum geistert schon lange in den Köpfen der Verantwortlichen in St. Leonhard herum. Das Tier wurde vor 60 Jahren wieder ausgewildert, inzwischen befindet sich hier die größte Steinbock-Population der Ostalpen und auch im Gemeindewappen findet sich der stolze König der Hochalpen wieder. Seit dem Jahr 2000 wurden die Pläne konkreter – doch nun, mit dem Regionalwirtschaftlichen Programm Pitztal, nahmen die Ideen Gestalt an.

Mit sichtbarem Erfolg: Am Donnerstag fand der Spatenstich mit allen Verantwortlichen statt, gestern wurde die Bodenplatte betoniert. „Als Nächstes kommt der Keller dran – und im Herbst kommenden Jahres sollte das Besucherzentrum fertig sein“, freut sich der St. Leonharder Bürgermeister Elmar Haid. Gebaut wird auch am Murmeltier-Gehege, Kernstück wird jedoch das Areal für rund 15 Steinböcke sowie eines für Mufflonwild. Gezeigt wird dann auch eine Dauerausstellung zu Steinwild und auch der Schrofenhof, das älteste Haus des Pitztales, wird in das Erlebnis eingebunden.

Das Steinbockzentrum verfolgt vier Ziele: erstens ein ganzjähriges touristisches Angebot, zweitens ein Kompetenzzentrum in Sachen nachhaltiges Steinwildmanagement, drittens internationale Drehscheibe in diesem Bereich zu sein und letztlich Direktvermarktung im Bereich Wildfleisch. Die Gesamtkosten von 3,6 Millionen Euro werden von Gemeinde und Tourismus (1,5 Millionen Euro) sowie durch Fördermittel (eine Million aus dem Regionalwirtschaftsprogramm sowie der Rest über EU-geförderte Projekte) aufgebracht. Kooperationen bestehen mit dem Jägerverband, dem Alpenzoo sowie der Natura Raetica, welche die angrenzenden Nationalparke vereint. (pascal)