Ein Herz für die „Schönen am Inn“

Von Jasmine Hrdina

Kufstein – Mit einem Sackerl voll Haferflocken in der Hand spaziert Renate Peer am Inn­ufer bei Langkampfen entlang und hält Ausschau nach ihren gefiederten Freunden. „Guten Morgen, ihr Schönen“, ruft die 69-Jährige in Richtung Wasser. Dort wohnt eine siebenköpfige Schwanenfamilie, die das Herz der Kufsteinerin erobert hat. Die Vögel bekommen von der Rentnerin nicht nur schmackhafte Imbisse serviert, die Frau hat einem der Nachkömmlinge vermutlich sogar das Leben gerettet.

Renate Peer entdeckte die Tiere. - Peer

Im April entdeckte Peer die zwei erwachsenen Schwäne mit ihren fünf flauschigen Küken am Rand des Innradwegs zwischen Kufstein und Kirchbichl. „In den Jahren zuvor sind viele Schwäne in der Gegend gestorben. Ich dachte mir, ich werde die Tiere mit ein paar Haferflocken stärken“, berichtet Peer. Alle zwei bis drei Tage schaute sie nach ihrem watschelnden Gefolge. „Das sind Wildtiere und sie wissen prinzipiell schon, wie man sich selbst versorgt“, betont die Schwanen-Freundin. Wie sich später herausstellen sollte, waren ihre Sorgen um die Tiere aber gerechtfertigt. „Ich habe bemerkt, dass eines der Küken eine Beinverletzung hatte, und sofort das Tierheim in Wörgl angerufen. Dort hat man mich ans Haus der Tiere am Achensee verwiesen, die mich dann unterstützten“, so Peer.

Zwei von ihnen kurieren ihre Beinverletzungen bis zum Frühjahr in einer Wildvogel-Station am Achensee. - Peer

So fasste die 69-Jährige Mut und pirschte sich vorsichtig an den verletzten Schwan heran – das Fauchen der Elterntiere imponierte ihr durchaus. „Ich musste schon beherzt sein“, sagt die gebürtige Innsbruckerin. Schließlich gelang es ihr aber, das Jungtier mit einem Handtuch zu fassen und in ihr Auto zu manövrieren. „Das Junge hat mir die Polster schmutzig gemacht. Es hatte ja jede Menge Angst“, lacht Peer heute über diese Aktion.

Das verletzte Tier darf sich bis zum Frühjahr bei den Tierpflegern in Maurach am Achensee auskurieren. Und hat dort überraschenderweise einen bereits bekannten Mitbewohner bekommen. Auch sein Geschwisterchen hatte sich im Sommer verletzt, wurde vom Tierschutzverein für Tirol 1881 eingefangen und in die Auffangstation gebracht. „Offenbar gibt es noch mehr aufmerksame Spaziergänger“, freut sich Peer über die Unterstützung. „Die anderen drei Jungtiere gedeihen prächtig. Sie haben gute Chancen, den Winter zu überleben.“

Seither sieht die Pensionistin regelmäßig nach den sieben Tieren. - Peer

Zu gut darf man es mit den Wildtieren aber nicht meinen, warnt sie. „Sie vertragen kein Brot und sollten keinesfalls überfüttert werden.“ Sie selbst kaufe Haferflocken und Körndlfutter. Diese Ausgaben seien es der Pensionistin wert. „Wenn ich ein paar Mal ins Café gehe, bin ich das gleiche Geld los. Da geh’ ich lieber in die Natur.“ Außerdem werde sie mit interessanten Einblicken in das Sozialverhalten der Schwäne belohnt. „Beim Fressen geben die Eltern ihren Kindern den Vorrang.“