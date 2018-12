Menschheit könnte Millionen Jahre Erdabkühlung rückgängig machen

Washington – Das Erdklima könnte einer Studie zufolge im Jahr 2030 dem vor drei Millionen Jahren ähneln. Bei gleichbleibendem CO2-Ausstoß könnten auf der Erde im Jahr 2150 sogar vergleichbare Klimabedingungen herrschen wie bei der Evolution der ersten Säugetiere vor 50 Millionen Jahren, heißt es in dem am Montag in der Fachzeitschrift der Nationalen Wissenschaftsakademie der USA (PNAS) veröffentlichten Bericht.

„Wir steuern auf sehr spektakuläre Veränderungen in extrem kurzer Zeit zu“, sagte Klima-Experte Jack Williams von der Universität Wisconsin.

Forscher prognostizieren Artensterben

Mitte des Pliozäns vor etwa drei Millionen Jahren herrschte auf der Erde eine Wärmezeit mit trockenem Klima: Nord- und Südamerika waren noch nicht über einen Landweg miteinander verbunden, Grönland war noch nicht vereist und der Meeresspiegel war 18 Meter höher. Die Temperaturen lagen zwischen 1,8 und 3,6 Grad Celsius über denen des aktuellen Zeitalters.

Weil die Eiskappen lange zum Schmelzen brauchen, werde Grönland im kommenden Jahrhundert noch nicht wieder grün werden, sagte Williams der AFP. Auch die Ozeane würden in diesem Zeitraum nicht um 18 Meter ansteigen. Doch die schnelle Wiedererwärmung werde einige Spezies überraschen, die sich über Millionen von Jahren zu ihrer aktuellen Form entwickelt haben. „Zahlreiche Arten werden verschwinden“, erklärte der Ko-Autor der Studie. (APA/AFP)