Notfalls mit Zwang zum Verband

Von Wolfgang Otter

Radfeld – Die Kommunalpolitiker machen jetzt bei der Gründung des Wasserverbandes Unteres Unterinntal Nägel mit Köpfen. Vertreter von sechs der acht vorgesehenen Gemeinden – Wörgl, Breitenbach, Kramsach, Kundl, Brixlegg, Rattenberg – haben sich bei einer Sitzung am Montag darauf geeinigt, am 26. Februar 2019 die Vereinigung zu gründen. Im Verbund fehlen jetzt noch Radfeld und Angath, die sich ebenfalls einreihen und das bis zu 250 Mio. Euro teure Hochwasserschutzprojekt mit Retentionsflächen und/oder Geld mittragen sollen.

Bekanntlich weigern sich Radfelds Kommunalpolitiker beharrlich, unter dem Druck der Grundeigentümer dem Projekt zuzustimmen. In der Gemeinde müssen viele Hektar Grund für Retentionsflächen, Wiesen, auf denen im Katastrophenfall das Innwasser zwischengeparkt wird, oder für die Schutzwälle zur Verfügung gestellt werden. Wie der Kufsteiner Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer auf Anfrage der TT bestätigt, haben die Vertreter der Pro-Gemeinden vereinbart, dass man im Falle einer weiteren Weigerung von Radfeld den Antrag auf Zwangsverpflichtung des Ortes bei der Wasserrechtsbehörde einreichen werde.

Im Falle von Angath stellt sich die Sache anders dar, wie der Bezirkshauptmann erklärt. Da der Ort im Gegensatz zu Radfeld keinen so großen Nutzen aus dem Projekt zieht bzw. auch nicht die Errichtungs- und Betriebskosten mitträgt, sei er nur schwer in den Verband zu zwingen. Die in Angath nötigen Retentionsflächen könnte der Verband auch direkt von den Grundbesitzern anpachten. Nach der Gründungssitzung geht es mit der Detailplanung weiter. Davon wird es auch abhängen, wie viel der Hochwasserschutz am Ende kostet. Derzeit steht bereits eine Verteuerung auf 280 Mio. Euro wegen der Zusatzwünsche im Raum. Offizielle Bestätigung gibt es dafür aber keine.

Radfelds Bürgermeister Josef Auer wollte keinen Kommentar zur Entwicklung abgeben. Den Zeitpunkt der Entscheidung ließ er offen.