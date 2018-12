Wildpark: Als die Tiere den Niederndorferberg eroberten

Von Jasmine Hrdina

Niederndorferberg – Die knarzende Holztür zum Gehege ist kaum einen Spalt geöffnet, schon flattert die männliche Schneeeule herbei, tänzelt nervös am Boden umher und gibt dabei den Blick auf ihre riesigen, messerscharfen Krallen frei. Einschüchternd, so ein Vogel. Und das zu Recht. „Vor dem Kerl musst du dich in Acht nehmen, sonst kratzt er dich ordentlich“, mahnt Richard Summerer. Vor 40 Jahren gründete der Wahltiroler mit seiner Frau Margaretha den Wildpark Wildbichl in Niederndorferberg. Begonnen hatte alles mit ein paar Damhirschen, die aus einem Kufsteiner Privatgarten weichen mussten. Heute leben in dem 80.000 Quadratmeter großen Areal 130 Tiere. Im Jahr zählt der Zoo um die 30.000 Besucher, die die 25 Arten und den Baumlehrpfad bestaunen.

Besucher verfüttern oft Mitgebrachtes und gefährden dabei die Tiere, warnt Parkbetreiber Richard Summerer. - Hrdina

Es ist halb zehn Uhr vormittags – Fütterungszeit im Park. Die Schneeeulen schlingen hastig leblose Küken hinunter – teilweise im Ganzen. Mehr Zeit zum Kauen nehmen sich die beiden Luchse, denen ihre Hühnchen im Federkleid serviert werden. Das Rotwild knabbert noch an den letzten Resten eines Fichtenbaums, den die zehn Tiere innerhalb eines Tages bis auf ein kahles Gerüst abgekaut haben. „Die Rinde ist sehr nahrhaft und wichtig für ihre Verdauung“, erklärt Summerer, der den Park mit seiner fünfköpfigen Familie und zwei Mitarbeitern betreibt. Aus der Hand füttert er seine Tiere aber nie. „Dann verlieren sie die Scheu. Das kann bei einem Hirsch mit Geweih gefährlich werden.“

Apropos Gefahr und Natur: Vor einem Jahr wurden im Park zwei Mufflon-Schafe gerissen – Summerer geht von einem frei lebenden Wolf aus. Bewiesen werden konnte dies aber nie, bisher blieb es auch der einzige Vorfall dieser Art.

Seit 1978 betreibt Familie Summerer den Wildpark Wildbichl. Auch im Winter herrscht dort reger Betrieb – 130 Tiere wollen versorgt werden. - Hrdina

Gefährlicher sei da schon der Mensch: Immer wieder meinen es Besucher gut, bringen altes Brot oder Gemüse mit. Das sei oft schimmlig und schade den Tieren, appelliert Summerer an die Gäste, ausschließlich Futter aus den Automaten zu streuen. Einmal sei ein Damhirsch wegen eines verdorbenen Leckerlis gestorben. Kurzsichtig handeln auch Jugendliche, die verbotenerweise mit ihren Mopeds die Wanderwege entlang der Gehege auf- und abfahren. „Besonders die Rehe erschrecken sich dermaßen, dass sie sich in den Zäunen verfangen“, ärgert sich Summerer. Ein Drehkreuz soll die Verkehrsrowdys künftig davon abhalten. Rücksichtsvoller sind da die Hausgäste in der Park-Pension. „Wir haben sie gebeten, zu Silvester auf lautes Feuerwerk zu verzichten“, freut sich der Gastgeber über deren Einsicht.