Wilder Puma von Baum in Chiles Hauptstadt Santiago gerettet

Santiago de Chile – Ein wilder Puma hat ein Viertel der chilenischen Hauptstadt Santiago mehr als 15 Stunden lang in Atem gehalten. Nach Angaben des Stadtzoos verharrte das etwa 30 Kilogramm schwere Jungtier regungslos in einem hohen Baum, bis es schließlich am Donnerstag gerettet werden konnte. Experten schossen einen Betäubungspfeil auf das Tier, es fiel vom Baum - und landete auf vorsorglich ausgelegten Matratzen.

„Was für ein Szenarium“, sagte die Leiterin des für die Rettung zuständigen Zoos, Alejandra Montalba. Sie versicherte, das Risiko für den jungen Puma sei gering gewesen. Die Zweige des Baums hätten seinen Sturz aus 18 Metern Höhe zusätzlich abgemildert. Allein wäre er nicht heruntergekommen, versicherte sie. Das Tier wurde zunächst im Zoo untergebracht, es soll später aber in die freie Wildbahn entlassen werden.

Montalba zufolge ist unklar, wie die Wildkatze in das Wohngebiet im Stadtteil El Arrayan gelangte. Santiago de Chile dehnt sich immer weiter aus, bis hin zu den Ausläufern der Anden. Durch die Einschränkung ihres Lebensraums geraten Wildtiere zunehmend in den Einzugsbereich der Millionenmetropole. (APA/AFP)