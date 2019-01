Letztes Update am Do, 24.01.2019 13:33

Frostige Ansicht: Niagarafälle in einer Welt aus Schnee und Eis

Die Wasserfälle an der Grenze zwischen den USA und Kanada sind immer eine Touristenattraktion. In der klirrenden Kälte haben sie sich in ein „Winterwunderland“ verwandelt.