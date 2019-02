„Artenreine Nachkommen züchten“: Neue Luchsdame im Alpenzoo

Innsbruck – Zuwachs im Luchsgehege im Alpenzoo – diesmal allerdings nicht in Form kleiner tapsiger „Fellknäuel“, sondern in der Gestalt einer ausgewachsenen Luchsdame. Das fast zweijährige Weibchen kam am 18. Jänner aus dem Newquay Zoo in England nach Innsbruck. Mittlerweile hat sich die Luchsin an ihren neuen Partner und die Außenanlage gewöhnt. Am wohlsten fühlt sich die neuen Bewohnerin in den oberen Ästen der großen Fichte im Luchsgehege, die bislang Luchskater Albert für sich in Anspruch genommen hatte.

„Mit ein bisschen Glück können wir schon im Frühjahr mit Nachwuchs rechnen“, so Zoodirektor André Stadler in einer Aussendung. „Ein großes Anliegen war es uns auch, dass wir nun mit den zwei Karpatenluchsen artenreine Nachkommen züchten können.“ (TT.com)