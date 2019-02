Mehr Verständnis für Natur gefordert

Hopfgarten i. Br. – Seit vielen Jahren schon arbeiten die Mitglieder des Vereins Netzwerk Naturraum Brixental daran, dass etwa Tourengeher, Radsportler, Schneeschuhwanderer usw. mehr Verständnis für die Natur aufbringen. Vereinsmitglieder sind unter anderem die Forstbehörde, die Jägerschaft und der Alpenverein. Obmann ist der Hopfgartner Bürgermeister Paul Sieberer.

„Aufgrund der Schneelage wird es heuer wohl noch etliche Wochen lang möglich sein, die Berge mit Ski zu bezwingen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Alle Nutzer der Bergwelt sollten jedoch auf die besondere Situation des Wildes achten“, sagt Sieberer. In erster Linie gehe es den Mitgliedern des Netzwerks nämlich um das Wild. So wurden im Brixental eigene Sperrgebiete eingerichtet, die vom Menschen absolut gemieden werden müssen.

Mit Unterstützung des Landes und der Europäischen Union wurden bereits kleine Projekte ausgearbeitet und auch schon realisiert. So konnten an bestimmten Stellen Parkplätze geschaffen werden, wo vorher noch „wild“ geparkt worden ist.

Vielen Tourengehern sei mittlerweile bewusst, dass die Wildtiere ihre Ruhe brauchen, um den Winter überleben zu können.

„Das Tourengehen wird heute kaum noch als Bergsportart, sondern als Fitsportart gesehen“, sagt Hans Oberhofer aus Wörgl, Vertriebsleiter einer Outdoor-Bekleidungsfirma und begeisterter Tourengeher. Er ist überzeugt davon, dass sich viele über die Folgen ihres Egotrips gar nicht im Klaren sind, wenn sie beispielsweise bei der Abfahrt vom Gipfel durch eine Sperrzone fahren.

Im gesamten Tourengebiet des Brixentals wurden in den vergangenen Jahren Hinweisschilder aufgestellt und der Großteil würde sich daran auch halten, heißt es seitens des Vereins Netzwerk Naturraum Brixental. „In den Lawinenkursen sollte aber viel deutlicher auf diese Problematik eingegangen werden“, meint Oberhofer.

„Am Abend noch rasch eine kurze Skitour zu machen, liegt im Trend“, sagt Sieberer. Meist als Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit. Oftmals handle es sich dabei um Skitourengeher, die sich einfach in der Natur bewegen wollen, sich jedoch nicht wirklich mit den Gegebenheiten auseinandersetzen. Sie würden meist der Spur folgen, welche die Geher vor ihnen hinterlassen haben. Der Verein Netzwerk Naturraum ruft daher in Erinnerung, dass sich die erfahrenen Tourengeher ihrer Verantwortung hinsichtlich der ersten Spur bewusst sein sollten. Gerade in diesem schneereichen Winter, der so viele Möglichkeiten der Naturnutzung biete. (be)