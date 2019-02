6300 Stunden gegen Schnee und Eis in Ried und Zams

Anhaltende Schneefälle, Sperren aufgrund von Lawinengefahr und starke Reisetage — der Wintereinbruch im Jänner stellte die Mitarbeiter der Straßenmeistereien des Landes vor besondere Herausforderungen. Zwischen dem 1. und 19. Jänner absolvierten sie an den Standorten in Ried und Zams insgesamt 6300 Einsatz­stunden. Während die Straßen an normalen Tagen zweimal abgefahren werden, sind die Räumfahrzeuge an Tagen mit starkem Schneefall bis zu sechsmal unterwegs, räumen und streue­n die Strecken. In den drei Jänner­wochen wurden im Bezirk Landeck 1300 Tonnen Salz ausgebracht. „Was der Landesstraßendienst heuer bereits geleistet hat, ist beachtlich. Auch wenn wir in Tirol mit Schnee umgehen können, die massiven Schneefälle zu Jahresbeginn haben dem gesamten Team viel abverlangt. Verschnaufpausen gab es so gut wie kein­e", betonte der für das Straßennetz zuständige LHStv. Josef Geisler, Insgesamt betreut das Land in den Bezirken Landeck und Imst über 500 Kilometer Straße. „Wir hatten auch im vergangenen Jahr einen starken Winter. Der heurige unterscheidet sich nicht wesentlich vom letztjährigen", erklärt der Leiter des Baubezirksamts Imst, Günter Heppke. Mit einem hervorragenden Team und einem gut ausgestatteten Fuhrpark konnten die Herausforderungen schlussendlich gut bewältigt werden. (TT, mr)