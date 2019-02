Ebbs, München – Da hatten manche schon ein gefiedertes Liebesglück erahnt, doch leider fristet der Tiroler Rosapelikan „Isarbelle“ weiterhin ein Singledasein in Bayern. Wie berichtet, brach das Tier im September aus dem Ebbser Raritätenzoo zu einer Reise auf und versetzte wenige Tage später die Münchner Bevölkerung in Aufruhr, die den pinken Vogel an der Isar sofort als nicht einheimisch identifizierte.

Nun gesellte sich ein zweiter Rosapelikan an den Münchner Fluss – wie sich herausstellte, ein Bewohner des Tierparks Hellabrunn. „Isarbelle“, wie bayerische Medien den Tiroler Ausreißer trotz seines männlichen Geschlechts tauften, hätte also beinahe einen ebenso reiselustigen Partner gefunden. Wäre dieser nun nicht eingefangen und zurück in sein Gehege im Münchner Tierpark gebracht worden.

An eine große Romanze hätte „Isarbelles“ ehemalige Pflegerin und Chefin im Ebbser Raritätenzoo, Marion Mayr, ohnehin nicht geglaubt. „Pelikane haben keine Geruchshormone. Es wäre ein Riesenzufall gewesen, hätten sich die beiden gefunden.“ Dass der dreijährige Ausreißer jemals wieder zurückkommt, hält sie für unwahrscheinlich. „Er hat mittlerweile eine so gute Kondition, fliegt 40 Kilometer ohne abzusetzen. Man kann ihn nicht einfangen.“ (jazz)