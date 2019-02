Naturpark Tiroler Lech unter neuer Führung

Ehrwald – Während die Pflanzen- und Tierwelt im Naturpark Tiroler Lech scheinbar noch ruht, war im Naturparkverein in den letzten Wochen vieles im Umbruch. Nachdem die langjährige Geschäftsführerin Anette Kestler ihren Lebensmittelpunkt in den Bregenzerwald verlegt hat, wurde ihre Stelle neu ausgeschrieben (die TT berichtete).

Seit 1. Februar freut sich die Geschäftsstelle nun über eine Neuzusammensetzung des Teams. „Es gab insgesamt elf Bewerbungen. Die Hearingskommission, der der Großteil des Vereinsvorstandes angehörte, hat sich schließlich für Marlene Salchner als neue Geschäftsführerin entschieden“, meinte Obmann Heiner Ginther am Mittwoch bei der Präsentation seiner neuen Mannschaft und schickte die Erklärung gleich hinterher: „Marlene kennt unseren Verein sehr gut. Sie hat knapp fünf Jahre als Assistentin von Anette gearbeitet. Sie kennt aber auch die notwendigen Netzwerke und den Naturpark ganz genau.“

Salchner hat Biologie mit Schwerpunkt Ökologie studiert und freut sich auf ihre neue Aufgabe: „Es war immer mein Ziel, in solch einem Beruf tätig zu sein.“ Ihr zur Seite steht die studierte Biologin Yvonne Markl. Sie kommt aus Kufstein und hat ihr Masterstudium auf dem Gebiet der Botanik absolviert. Auch wenn sie gerade dabei ist, „sich einzuleben“, wie sie selbst sagt – fremd ist ihr das Lechtal nicht. „Ich bin in einer sehr naturverbundenen Familie aufgewachsen und meine Eltern haben mich öfter mit ins Lechtal genommen“, so die neue stellvertretende Geschäftsführerin. Komplettiert wird das Trio durch Caroline Winklmaier, Schutzgebietsbeauftragte für das Natura-2000-Gebiet Vils­alpsee, das Ehrwalder Becken und die Wasenmöser. Winklmaier wird, wie bisher, im Bereich Naturschutz tätig sein und weiterhin ihre Aufgaben als Biberbeauftragte gemeinsam mit Egon Bader wahrnehmen.

„Wir haben jetzt wieder ein super Team, davon bin ich überzeugt“, meint Vereinsobmann Ginther und fügt hinzu: „Es kommen mit neuen Gesichtern auch wieder frische Gedanken und neue Ideen.“ Ziel sei es, die Einzigartigkeit des Naturparks Tiroler Lech den Einheimischen und Gästen nahezubringen. (fasi)