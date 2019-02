Verdacht bestätigt: Wolf riss Rotwild in St. Jakob im Defereggen

St. Jakob im Defereggen – Ein Ende Jänner im Osttiroler Defereggental aufgefundener Rotwildkadaver ist von einem Wolf gerissen worden, das konnte durch die DNA-Analyse der Veterinärmedizinischen Universität nachgewiesen werden.

Mit großer Wahrscheinlichkeit stamme der Wolf aus den Westalpen, gibt Martin Janovsky, Beauftragter des Landes Tirol für große Beutetiere, am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Bisher seien die meisten dieser Tiere durchgezogen und nur kurz in Erscheinung getreten, so Janovsky. Ob sich der Wolf derzeit noch in Osttirol aufhält, ist unklar. Derzeit gebe es keine weiteren Hinweise auf eine Wolfspräsenz in Osttirol.

Ein Bauer hatte Ende Jänner oberhalb von St. Jakob das gerissene Wild entdeckt. Bereits nach dem Fund bestand der Verdacht, dass es sich um einen Wolfsriss handelte.

Im Bereich des aufgefundenen toten Rotwilds waren bereits einige Tage zuvor die Reste eines Rehwildkadavers gefunden worden. Ein Zusammenhang sei nicht ausgeschlossen, meinte Janovsky. Ein Analyseergebnis stehe aber noch aus. (TT.com)