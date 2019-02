Nächtliche Fischvolkszählung am Achensee

Eine ungewöhnliche Bootsfahrt zu nächtlicher Stunde unternehmen die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) derzeit an den heimischen Seen. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft des Bundesamtes für Wasserwirtschaft werden die Fischbestände von Reinanke­n (Coregonus sp.) und Seesaiblingen (Salvelinus umbla) in insgesamt elf Gewässern in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Kärnten und der Steiermark wissenschaftlich untersucht. In Tirol nehmen die Wissenschafter den Fischbestand am Achensee genau unter die Lupe — oder besser gesagt: unters Echolot. Ausgerüstet mit modernster Technik befahren die Experten die Gewässer mit einer Geschwindigkeit von nur fünf km h und im Zickzackkurs, um eine bestmögliche Fisch-Stichprobe zu erfassen. „Zum Schutz vor Räubern sind einige Fischarten untertags in Schwärmen unterwegs oder halten sich am Seegrund auf. Bei einsetzender Dunkelheit lösen sich die Schwärme auf und die Fische steigen zur Nahrungssuche in höhere Wasserschichten auf", erklärt ÖBf-Vorstand Rudolf Freid­hager. Das Echolot sendet Millionen von Schallwellen in die Tiefe des Sees, der Gewässergrund sowie die Fische reflektieren das Signal zurück. (TT)