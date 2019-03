Mehr als 7500 junge Äschen im Inn eingesetzt

Innsbruck – Beim Löwenhaus am Rennweg wurden kürzlich in Anwesenheit von BM Georg Willi, GF Martin Baltes von den Innsbrucker Verkehrsbetrieben sowie Obmann Andreas Schiechtl und GF Luis Töchterle von der Fischereigesellschaft Innsbruck heimische Äschen in den Inn eingesetzt. Beim Umbau der Grenobler Brücke für die Straßenbahn in den letzten Jahren hatten notwendige Eingriffe und damit verbundene Trübungen im Inn den Fischen stark zu schaffen gemacht. In Gesprächen zwischen IVB und Fischereigesellschaft wurde beschlossen, die dafür laut Wasserrechtsgesetz vorgesehene Entschädigungszahlung direkt in den Fischbesatz zu investieren. So wurde der Inn die neue Heimat für insgesamt über 7500 junge Äschen. (TT)