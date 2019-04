Neuer Panda-Mann im Tiergarten: Yuan Yuan in Wien angekommen

Ein neuer Partner für Yang Yang: Das sehnlich erwartete Panda-Männchen Yuan Yuan ist am Dienstagabend im Tiergarten Schönbrunn angekommen. Bis Ende Mai bleibt der 19 Jahre alte Panda noch in Quarantäne in der Innenanlage, die in dieser Zeit geschlossen bleiben wird. Dann wird Yuan Yuan offiziell den Besuchern vorgestellt.