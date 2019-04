Viel Schadholz in Tirols Wäldern: Angst vor Borkenkäfer wächst

Osten leidet unter Dürre

Es will nicht ausgiebig regnen. Der Osten Österreichs leidet seit Wochen unter Trockenheit, in einigen Gegenden, wie etwa dem Wiener Becken, hat die Dürre bereits Schäden in landwirtschaftlichen Betrieben angerichtet. Gestern hat es geregnet, eine langfristige Entspannung ist nicht in Sicht. In Tirol hingegen gibt es keine Probleme. „Die Pegelstände liegen im Durchschnitt“, sagt Klaus Niedertscheider, Leiter des Hydrographischen Dienstes des Landes. (TT, APA)