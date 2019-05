8500 Urforellen von Pettneu bis Zams eingesetzt

Pettneu am Arlberg, Zams – Die Folge der Schnanner Mure vom 1. August 2018 waren Infrastrukturschäden in Millionenhöhe. Den Fischereipächtern hat die Katastrophe einen Totalausfall in der Rosanna und damit finanzielle Einbußen beschert, wie Karl-Heinz Lampacher vom Revier Schnann und Pettneu bestätigte. Aber auch flussabwärts in der Sanna und im Inn sei die Fischpopulation in Mitleidenschaft gezogen worden.

Lampacher und Andreas Egger, stv. Obmann des Bezirksrevierausschusses, stiegen kürzlich ins Gewässer, um in Summe rund 8500 Tiroler Urforellen bzw. einige Bachforellen zwischen Pettneu und Zams einzusetzen. „Nur so kann der Fischereibetrieb 2019 wieder aktiviert werden“, stellen die Petrijünger fest. Auch die natürliche Alterspyramide soll wieder hergestellt werden. Die Urforelle, äußerlich kaum von der Bachforelle zu unterscheiden, kommt aus der Fischzucht in Thaur, von Fischereimeister Niki Medgyesy. „Sie zeichnet sich durch genetische Reinheit aus“, weiß Egger. „Sie ist standorttreu, anpassungsfähig und kann mit Naturkata-strophen besser umgehen.“

Die Kosten der Besatzaktion beziffert Egger mit mehr als 10.000 Euro. „Wobei wir vom Land eine Förderung bekommen haben.“ Zu danken habe man auch dem Baubezirks­amt Imst, Abteilung Wasserwirtschaft, für die Bereitstellung von „Störsteinen“ in der Rosanna. „Das sind größere Steine aus der Mure, die jetzt den Lebensraum der Fischpopulation sichern“, sagt der Fischereifunktionär. (hwe)