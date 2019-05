Wintereinbruch: Lawinengefahr steigt, Gauder-Umzug abgesagt

Innsbruck — Der Winter ist zurück in Tirol. Seit den frühen Morgenstunden am Sonntag fallen im ganzen Land Schneeflocken bis in die Täler — mancherorts sogar relativ dicht. Auch in Innsbruck schneite es am Vormittag leicht aber durchgängig. Im Minutentakt laden unsere Leser Fotos des Wintereinbruchs in die TT.com-Bildergalerie (leserfotos.tt.com) hoch.

Die Folgen des Schneetreibens sind unter anderem Probleme im Straßenverkehr — auch weil viele Verkehrsteilnehmer bereits mit Sommerreifen unterwegs sind. In höheren Lagen muss mit Schneefahrbahnen gerechnet werden, auf mehreren Straßen herrschte Kettenpflicht. Über mögliche Unfälle infolge des Schneetreibens war zunächst nichts bekannt.

Nasser Neuschnee erhöht auch die Schneebruchgefahr bei den bereits belaubten Bäumen massiv, so können Äste abbrechen und auf Wege fallen, Leitungen beschädigen und Stromausfälle verursachen.

Auch viele Erstkommunions-Umzüge - wie hier in Imst - fanden am Sonntag bei Schneetreiben statt. - Thomas Boehm / TT

Gefahr durch Triebschneeansammlungen

Zudem stieg die Lawinengefahr in Tirol verbreitet auf „erheblich", also Stufe 3 der fünfteiligen Skala. Die Hauptgefahr geht von frischen Triebschneeansammlungen oberhalb der Waldgrenze aus.

Laut Lawinenwarndienst können diese Triebschneeansammlungen bereits von einzelnen Wintersportlern ausgelöst und vereinzelt auch groß werden. Gefahrenstellen und Auslösebereitschaft würden mit der Höhe zunehmen, hieß es. Auch spontane mittlere und große Lawinen seien an Triebschneehängen möglich — vor allem in den Hauptniederschlagsgebieten in den Zillertaler Alpen, in der Venediger- und in der Glocknergruppe. An steilen Grashängen seien auch Gleitschneelawinen und Rutsche möglich.

Großer Umzug beim Gauder Fest abgesagt

Beim Gauder Fest im Zillertal musste witterungsbedingt erstmals in der Geschichte der große Festumzug inklusive Feldmesse abgesagt werden. Bei Schneetreiben und Temperaturen um die Null Grad findet nur eine Messe in der Kirche statt. Danach zieht ein kleiner Teil der Umzugsteilnehmer zum Festzelt. Dort treffen sie die restlichen Teilnehmer und feiern trotz Schneefall den letzten Tag des Gauder Festes. (TT.com, siha, emf)