Spektakuläres Video vom Timmelsjoch: Straße kommt aus dem Schnee hervor

Hochgurgl – Es wird geräumt und gefräst am Timmelsjoch – und das noch mehr als in den Jahren zuvor: Seit Ende April arbeiten die Räumkommandos mit zahlreichen Fahrzeugen daran, die Schneemassen des vergangenen Winters auf der Nord-Süd-Verbindung zwischen dem Ötz- und Passeiertal zu beseitigen. Rund 300.000 Kubikmeter der weißen Pracht müssen insgesamt weggeräumt werden. Wie das unter anderem von oben aussieht, zeigt ein spektakuläres Video. Am 1. Juni – also schon am kommenden Samstag – soll die Timmelsjoch Hochalpenstraße dann für den Verkehr frei gegeben werden. (TT.com)

